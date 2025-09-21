高橋愛　　photo：田中達晃／パッシュ （C）oricon ME inc.

　元モーニング娘。のメンバーでタレントの高橋愛（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。ニューヘアを披露した。

【写真】「似合いすぎてます」“イメチェン”ホワイトヘアを披露した高橋愛

　「あ、髪の毛白くしたよ」と報告し、自撮りショットを2枚アップ。「お気に入りっ！」と満足げな様子で、「さよなら ピンクヘア」とつづった。

　この“イメチェン”姿にファンからは「マジか今度は白か！」「髪の色とてもきれい」「白！似合いすぎてます」「どんな愛ちゃんもかっこいいしかわいくてだいすき」「この髪色の愛ちゃんに明日会えるの楽しみ！」などのコメントが寄せられている。