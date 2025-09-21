SNSで歌手でタレントの堀ちえみ（58）のブログに対して誹謗（ひぼう）中傷を繰り返し偽計業務妨害の罪に問われ、1審で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた無職の女性が、判決を不服として控訴したことが21日、分かった。控訴したのは東京都多摩市在住の中島早苗被告（48）。

堀は2019年（平31）にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきた。中島被告は堀のブログに対して23年（令5）4月から25年1月17日までのおよそ2年近くにわたって「うそ八百」「顔がゆがんでいる」「舌を引っこ抜かれたいのか」などと1万6004件の誹謗中傷のメッセージをスマートフォンて送信し続けてきた。

東京地裁は8月29日、中島被告に対し「被告の行動は重い」と懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡していた。中島被告は、職業にはつかず生活保護を受けていたが、SNSへの誹謗中傷は自宅周辺の商業施設でWi−Fi回線を使って送信を繰り返していた。公判では誹謗中傷などの客観的事実についてはおおむね認めたものの、直接の容疑となった偽計業務妨害に関しては「そのような意図はありませんでした」と否認していた。