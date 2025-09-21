3人組テクノポップユニットPerfumeが、デビュー20周年記念日を迎えた21日、公式サイトなどで、年内をもってコールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した。

◇ ◇ ◇

Perfumeは下積み時代の長いユニットだ。99年、同年開校したアクターズスクール広島の第1期生としてレッスンを重ねつつ、活動をスタートした。当初は地元広島を中心とするローカルアイドルで、いわゆる地下アイドルのような立ち位置だった。上京後もショッピングセンターや秋葉原などでの路上ライブを重ねた。05年のメジャーデビュー後もすぐには好転のきっかけがつかめなかったが、じわじわとファンや関係者の心をつかんでいった。

4枚目シングル収録曲の「チョコレイト・ディスコ」や5枚目シングル「ポリリズム」をリリースした07年からブレーク。翌08年にNHK紅白歌合戦に初出場した（以降23年まで16年連続出場は女性グループ歴代最多）。その後の活躍は誰もが知るところだろう。

近年は「アイドル」「女性グループ」という概念を超えた存在となっていた感がある。3人をよく知るメディア関係者は「PerfumeはPerfume。それ以外の表現はできない」と言い切る。紅白歌合戦のリハーサル取材でも、メディアの前に3人が登場して広島弁でしゃべりだすと、パッと場の空気が柔らかくなる。一方ステージではデジタル技術を駆使したミステリアスな世界観のパフォーマンスで魅了する。唯一無二のギャップだろう。

アクターズスクール広島の後輩たちの中には、乃木坂46やモーニング娘。など人気グループのメンバーとして活躍した卒業生もいる。ある後輩はPerfumeについて「伝説」「神のような存在」とも表現していた。長い下積みを経てブレークした後も独特の存在感を守り続けた姿勢は、業界内でも広くリスペクトされている。【横山慧】