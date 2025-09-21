◆ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）２０２５ 決勝 日本―フィジー（２０日、米ソルトレークシティ）

世界ランク１３位の日本代表は、同９位のフィジー代表に２７―３３で黒星。１９年以来の優勝を逃し、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「（精神的に）きつい負け」としつつ「チームとしての成長が見られた」と、一定の手応えにうなずいた。

日本は前半５分、敵陣右サイド深くのラインアウトから、サインプレーでフッカー江良颯（東京ベイ）がトライ。幸先よく先制したが、同２１分からどとうの５連続トライを許し、一時１０―３３とされた。個の能力が高いフィジーに対し、ランやオフロードパスを止められず。指揮官は「攻守の切り替えのところで２６失点してしまった。そこを課題としている」と振り返った。

ジョーンズＨＣが再任して１年目の昨季は、格上相手に大量失点での敗戦が続いた日本。ただこの日は、スクラムでフィジーを圧倒し、ＦＢ中楠一期（ＢＲ東京）や江良のトライなどで追い上げ。守っても後半１トライに相手を抑え、６点差まで迫って惜敗した。ＨＣは「戦術的にも流れを読んで対応できた。このままいくとトップ１０が手が届くところまで来ていて、順調に進めばトップ４まで狙っていきたい」と、チームの成長評価した。

日本代表はこの秋、１０月にオーストラリア、１１月に南アフリカ、アイルランドなど上位国との対戦が続く。ジョーンズＨＣは「１１月のツアーでは１勝は取りたい」と、金星獲得を誓った。