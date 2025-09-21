※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われ夫婦関係の破綻に追い込まれた草太。しかし実際に裏切っていたのは藤枝でした。同棲を迫る藤枝を避けながら一人暮らしの物件を探す芹は、元夫が仕事で成功したと聞いて離婚を悔いるのでした。その後、藤枝は元夫に怒りをぶつけますが、芹が草太にも言い寄っていた事実を知り衝撃を受けます。やがて藤枝は社内で感情を爆発させ「弄んでいただけだろ」と芹に詰め寄ります。芹は「迷惑していた」と突き放し、藤枝をストーカー扱いするのでした。逆上し、今にも掴みかかりそうな勢いの藤枝を止めに入った草太たちでしたが、他の社員たちの空気は凍りつくのでした。



■社員たちの目が気になった芹は…

■修羅場に本部長登場…!?■同期たちも驚く結末が待っていた…？大勢の社員の前で口論を繰り広げた芹は、はっと我に返り「周囲にも迷惑だから」と場を収めようとします。しかし藤枝の怒りは止まらず、空気は一層張り詰めていきました。そこへ騒ぎを聞きつけた本部長が現れ、「やめろ！」と鋭く制止。芹と藤枝を別室へと連れ出していきます。やがて戻ってきた同期たちの前には、誰もが予想しなかった結果が待ち受けていたようで――。(スズ)