【殿堂入り】クックパッドで人気！バター&ポン酢で箸止まらない「舞茸のおいしい食べ方」

秋になるとおいしさを増すのが「きのこ」。特に舞茸は香りも味もよく、人気の高いきのこですね。

いろいろな舞茸レシピの中で、殿堂入りの人気ソテーレシピをご紹介。バターの風味とポン酢の合わせワザで、箸が止まらないおかずに仕上がります。

つくれぽ1,300件超の人気レシピ「舞茸のおいしい食べ方」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：舞茸はじっくり焼く！





ポイント2：火を止めてからたれとバター投入！

フライパンに舞茸を入れたら、香ばしく焼き色がつくまでじっくりと焼きましょう。焼いている間は舞茸を触らないようにするのがポイント。

舞茸に焼き色がついたら火を止めて、すぐにたれとバターを投入します。火を止めたばかりの熱々のフライパンに入れて、じゅわーっと絡めてくださいね。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「おいしすぎて止まりません。舞茸がこんなにおいしくなるなんて！」「リピしてます！焼き色をつけたところが香ばしくておいしい」といった声がたくさん届いています。

ご飯に合う味付けだから、これからの新米の季節にもぴったりです。お得に舞茸が手に入ったら、ぜひ作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

画像提供：Adobe Stock

