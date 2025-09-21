【殿堂入り】クックパッドで人気！バター&ポン酢で箸止まらない「舞茸のおいしい食べ方」
舞茸のおいしい食べ方、発見！
秋になるとおいしさを増すのが「きのこ」。特に舞茸は香りも味もよく、人気の高いきのこですね。
いろいろな舞茸レシピの中で、殿堂入りの人気ソテーレシピをご紹介。バターの風味とポン酢の合わせワザで、箸が止まらないおかずに仕上がります。
つくれぽ1,300件超の人気レシピ「舞茸のおいしい食べ方」
調理のポイントはこれだけ！
ポイント1：舞茸はじっくり焼く！
フライパンに舞茸を入れたら、香ばしく焼き色がつくまでじっくりと焼きましょう。焼いている間は舞茸を触らないようにするのがポイント。
舞茸に焼き色がついたら火を止めて、すぐにたれとバターを投入します。火を止めたばかりの熱々のフライパンに入れて、じゅわーっと絡めてくださいね。
つくれぽでも大好評
つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「おいしすぎて止まりません。舞茸がこんなにおいしくなるなんて！」「リピしてます！焼き色をつけたところが香ばしくておいしい」といった声がたくさん届いています。
ご飯に合う味付けだから、これからの新米の季節にもぴったりです。お得に舞茸が手に入ったら、ぜひ作ってみてくださいね。
（TEXT：菱路子）
画像提供：Adobe Stock
