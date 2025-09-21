ÂæÏÑ¤ÎÀ¯¼£Âç¡¢¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÀßÎ©¡¡¼°Åµ¤ËÍêÁíÅý¤ä¾¼·Ã¤µ¤ó¤é½ÐÀÊ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»Ô¤ÎÀ¯¼£Âç³Ø¤Ï¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÅö¤¿¤ë21Æü¡¢¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÀßÎ©Âç²ñ¤ò³«¤¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤ä°ÂÇÜ»á¤ÎºÊ¾¼·Ã¤µ¤ó¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÍêÁíÅý¤Ï¡¢°ÂÇÜ»á¤ÎÀ¸Á°¤ÎÀ®²Ì¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¯¼£Âç¤¬¿Íºà°éÀ®¤ä°ÂÇÜ»á¤Î¸¦µæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾Íè¤ÎÂæÆü¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Âç²ñ¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤È¤·¤ÆÁíÅý»ðÌäµ¡´Ø¡¦¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤Î¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÈë½ñÄ¹¤äÅ¢±ÑÍÔ¡Ê¤Æ¤¤¤¨¤¤¤è¤¦¡Ë¶µ°éÉôÄ¹¡Ê¶µ°éÁê¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï¡¢ÂÐÂæÏÑÁë¸ýµ¡´Ø¡¦ÆüËÜÂæÏÑ¸òÎ®¶¨²ñÂæËÌ»öÌ³½ê¤ÎÊÒ»³ÏÂÇ·ÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤ÎÂ¾¡¢´ÅÍøÌÀ¸µ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤äÀ¾Â¼¹¯Ì¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢°ÂÇÜ»á¤ÏÂæÏÑ¤ÎÍ§¿Í¤À¤È¤·¡¢2016Ç¯¤ÎÂæÏÑÆîÉôÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¿¦°÷5¿Í¤òÈïºÒÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Â¾¡¢18Ç¯¤Î²ÖÏ¡ÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÎå¤Þ¤·¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô»þ¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÄó¶¡¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤¬¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÂæÏÑ»º¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤¬¶¡µë²á¾ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢°ÂÇÜ»á¤¬¼«¤éPR¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÇÜ»á¤¬21Ç¯¤Ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍ»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤Î¿¼²½¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñ¤¬·³»ö³ÈÄ¥¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤ÇÀï²Ð¤ò¸«¤º¤ËÊ¿²º¤òµý¼õ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ»á¤Î¹â¤¤Àè¸«À¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¼·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÂÇÜ»á¤¬Âè1¼¡À¯¸¢¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ËÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÍûÅÐµ±¡Ê¤ê¤È¤¦¤¡Ë¸µÁíÅý¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Íû»á¤«¤é¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÁíÍýÂç¿Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè2¼¡À¯¸¢¤Î¸å¡¢Ë¬Âæ¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌµÇ°¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÞâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
