ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

快適な着心地とレトロデザインが映える【フィラ】の半袖TシャツがいまならAmazonで買えちゃう！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


ベーシックにこだわり､差をつける､「FILA」のリンガーTシャツ｡配色パイピングがレトロな雰囲気を演出します。 フロントには､「FILA」のデザインフォントロゴ、バックにおしゃれなロゴプリント｡良質なコットン100%素材を使用し、丈夫ながらも柔らかい生地感で､素肌に着用しても心地よく､一枚でもさらりと着こなせる｡

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


良質なコットン100％素材を使用し、柔らかく丈夫な生地感が特徴。素肌に心地よく、一枚でもさらりと着こなせる快適な半袖Tシャツになっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


配色パイピングがレトロな雰囲気を演出。フロントにはデザインロゴ、背面にはおしゃれなバックプリントが施され、カジュアルスタイルに映える。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


ユニセックス仕様で男女問わず着用可能。イベントフェスのペアコーデにもおすすめでき、日常から特別なシーンまで幅広く活躍する。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


洗濯機で手軽にお手入れでき、旅行やアウトドア、スポーツシーンでも重宝。通勤や通学、休日のお出かけにも頼れる万能な一枚になっている。