¡Ö¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡×²¤½£¤Ç85È¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤¬£²»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¡¢£²Éô¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î³«Ëë£¶»î¹çÌµÆÀÅÀ¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï·üÇ°¡Ä»Ø´ø´±¤ÏÍÊ¸î¡ÖÈà¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÁª¼ê¤À¡×
¡¡¸Å¶¶µü¸è¡¢´äÅÄÃÒµ±¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¡¢¸½ÃÏ£¹·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤ÎÂè£¶Àá¤Ç¡¢¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¡¢Æ£ËÜ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¸Å¶¶¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£67Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬·è¤á¤¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿¤â¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBirmingham Live¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»þÂå¤Ï85¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¤ÎÉÔÈ¯¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Õ¥ë¥Ï¥·¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Î¥´¡¼¥ëÂÔ¤Á¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸å¤âÂ³¤¤¤¿¡×¡Ö£¶»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤Þ¤À¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï£µ¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼Àï¤Ç¤Ï¡ËÈà¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¥Ã¥¯¤Ç½³¤ê¡¢Áê¼ê¤Î´éÌÌ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÆÀÅÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£µ¿¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î·è¤áÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤¦ÍÊ¸î¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Èà¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤ËÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Èà¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÁª¼ê¤À¡£¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î»þÅÀ¤ÇÈà¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï·èÄêÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£
