¡Ö1¿Í¤¸¤ã¤³¤³¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×DeNA¡¦¿¹Í£ÅÍ¤¬°úÂà²ñ¸«¡¡Æþ¹¾ÂçÀ¸¡¢»³ùõ¹¯¹¸¤é8Áª¼ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Î¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤¬21Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿33ºÐ¤Î¿¹Åê¼ê¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ7Ç¯Ï¢Â³¤Ç50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ37¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2020Ç¯¤Ë¤ÏÄÌ»»100¥»¡¼¥Ö¡¢100¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸ÅÁã¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂàÃÄ¤·¡¢DeNA¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹Åê¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç485»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£27¾¡30ÇÔ¡¢127¥»¡¼¥Ö¡¢106¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¿¹Åê¼ê¤Ï¡¢°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°úÂà¤ò¡Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£µåÃÄ³°¤ÎÊý¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²£ÉÍ¤ËÃ±¿È¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÓ¤ò¿¶¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢12Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥íÌîµåÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ¤ò¶¯¤¯»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ1¿Í¤¸¤ã¤³¤³¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¡¢»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¡¢º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¡¢ÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¡¢ËÙ²¬È»¿ÍÅê¼ê¡¢»³粼¹¯¹¸Åê¼ê¡¢ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤Î8Áª¼ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿¹Åê¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ïº£·î30Æü¡¢¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£