◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)

53号ホームランを放ちリーグトップに並んだ大谷翔平選手をドジャースのロバーツ監督がたたえました。

1番・指名打者で出場した大谷選手は1点リードの6回、先頭で打席に立つと160キロのストレートを打ち返し、レフトスタンドへ2試合連続のホームラン。直近5試合で4ホームランを放ち、リーグトップのフィリーズ・シュワバー選手に並びました。

この活躍にロバーツ監督は「彼は本当に素晴らしい打席を重ねています。翔平はフィールドのどこにでも打ち返すのが好きなんです。彼はどこにでも強く打てる力があるのでとても怖い存在だよ」と相手にとって危険な存在であると話しました。

シュワバー選手とのホームラン争いについては「ホームラン王のタイトルは素晴らしいと思います。ですが、それは彼が積極的にチャンスをものにして、勝つために全力を尽くしている結果に過ぎないのです。もしフォアボールを選ぶべき場面で相手が勝負しなければ、彼はきちんとフォアボールを取るし、相手がミスをすればそれを逃さずにしっかりものにしていますからね」とチームの勝利に貢献する大谷選手のプレーを評価しました。