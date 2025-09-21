メジャーリーグ(MLB)では日本時間21日、本塁打数上位4人の選手中3選手がホームランを放ちました。

両リーグ＆ア・リーグトップのマリナーズ・ローリー選手は敵地でのアストロズ戦で、2-0で迎えた3回、先発・バルデス投手の3球目、高めのシンカーを右スタンドに運びました。ローリー選手はこれで球団史上新記録となる57本塁打としています。

ア・リーグ2位のヤンキース・ジャッジ選手は敵地のオリオールズ戦に「3番・右翼」で先発出場。第3打席で菅野智之投手から6試合ぶりの49号を放ちました。ジャッジ選手は2年連続4度目のシーズン50本塁打に王手をかけ、達成すれば、大谷選手に次ぐ史上7人目の快挙となります。

ナ・リーグ2位のドジャース・大谷翔平選手はこの日ジャイアンツ戦で1番・指名打者で先発出場。6回先頭で打席に立つと、ジョエル・ペゲーロ投手の5球目、160キロのストレートを捉え、打った瞬間確信のホームランを放ちました。

このホームランで53号とした大谷選手は、この日2安打を放つもホームランのなかったシュワバー選手に並びナ・リーグトップに立ちました。

▼ここまでの本塁打数と残り試合

ア・リーグ

57本 ローリー(マリナーズ) 7試合

49本 ジャッジ(ヤンキース)7試合

ナ・リーグ53本 大谷翔平(ドジャース) 7試合53本 シュワバー(フィリーズ) 7試合