【モデルプレス＝2025/09/21】フルート奏者のCocomiが21日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿の私服ショットを公開し、反響が寄せられている。

【写真】Cocomi、キャミソールで大胆肌見せ

◆Cocomi、キャミ姿で美素肌披露


Cocomiは「あつー！」とつづり、黒のキャミソールにデニムを合わせたカジュアルな私服姿を披露。ほっそりとした二の腕をのぞかせ、抜群のスタイルを見せていた。

この投稿にファンからは「かっこいい」「コーデ素敵」「透明感すごい」「綺麗すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

