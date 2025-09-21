Cocomi、キャミ姿で美スタイル際立つ「透明感すごい」「綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/09/21】フルート奏者のCocomiが21日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿の私服ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】Cocomi、キャミソールで大胆肌見せ
Cocomiは「あつー！」とつづり、黒のキャミソールにデニムを合わせたカジュアルな私服姿を披露。ほっそりとした二の腕をのぞかせ、抜群のスタイルを見せていた。
この投稿にファンからは「かっこいい」「コーデ素敵」「透明感すごい」「綺麗すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
