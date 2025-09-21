ある日突然、飼い主さんの足の"あるもの"が気になり出した猫さん。すると、突然それを無視と勘違いして捕まえようとして…！？ Instagramにその様子が投稿されると、記事執筆時点で176万回以上再生され、「愛おしい♡」「違うのに必死なのが可愛い～！」「真剣w」といった声が寄せられました。

【動画：突然じーっと見つめてきて何かと思ったら…猫が見せた『まさかすぎる行動』】

猫さんが見つめていたものは…

Instagramアカウント「りどらるぐらむ(@rid0807)」に投稿された猫のリドくんの様子がネット上で大反響！

ある日、リドくんが突然、ママさんの足をじーっと不思議そうに見つめてきたのだそう。これまでも何年も足を見てきたはずなのに、「なぜ今さら……？」と飼い主さんも不思議に思ったといいます。

そして、ママさんは気づいたのです。「たぶん、リドくんは足のホクロを見ているんだ！」と。

すると、ゆっくりとリドくんは前足を上げて……ぺしっとホクロを撃退！

さらに「捕まえたか！？」と確認するも、前足の下にホクロがまだ存在していることがわかると、さらにヒートアップ！ママさんのホクロを虫だと勘違いしたまま、ガブガブと噛み始めたのだとか！

盛大な勘違いにママさんも爆笑！

そんな盛大な勘違い劇を繰り広げるリドくんに、思わずママさんも爆笑！「違うーーー！」と反論するも、リドくんは「いや、虫に違いない」と攻撃を続行！

そんなリドくんに「それはママのホクロ」と伝えると、少し不思議そうな顔をした後に……

「じゃあ、こっちが虫だーー！」と再び盛大に勘違い！あまりにも可愛すぎる勘違いの連続に愛おしさが込み上げると同時に笑いが止まらない飼い主さんなのでした♪

想定外の勘違い劇がSNSで話題に

リドくんによる想定外の勘違いは、 Instagramに投稿されると、ママさんだけでなく多くのSNSユーザーを虜に♡

記事執筆時点で176万回以上再生され、「愛おしい♡」「違うのに必死なのが可愛い～！」「真剣w」「これは笑っちゃうw」といった声がたくさん寄せられました！

Instagramアカウント「りどらるぐらむ」では、今回紹介したリドくんと新たに保護されお家の子となった「ラル」ちゃんという猫さんの暮らしが更新されています。

2匹の優しく可愛らしいやりとりも注目されているので、気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

リドくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「りどらるぐらむ(@rid0807)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。