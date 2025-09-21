ドウシシャは、倒れにくい加湿器「Korobaan （コロバーン）ポータブルスリム」を、2025年9月中旬より公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、家電量販店などを通じて発売します。カラーはホワイトとグレーの2色。実売価格は3828円（税込）。

「Korobaan ポータブルスリム」（ホワイト）

「Korobaan ポータブルスリム」（グレー）

記事のポイント 場所を取らないスリム形状ながら、底面部の吸盤で吸着して倒れにくい構造を採用。バッテリー内蔵で電源のない場所でも使用できるので、置く場所を選ばず使えます。デスクでの使用にぴったりなポータブル加湿器です。

本製品は、卓上での使用を想定した超音波式加湿器。本体底面に吸盤があり、接地面に吸着することで横からの衝撃に強く、倒れにくい構造です。一方で、真上に持ち上げると簡単に持ち上げる事ができます。

リチウムイオン電池を搭載しているため、コードレスで使用可能。USB Type-Cケーブルを付属しており、パソコンや別売のACアダプターのUSB端子からでも給電が可能です。充電時間は約5時間で、充電運転は約4時間です。USB接続時は約8時間の連続使用が可能です。

静音性の高い超音波式を採用しており、きめ細かい霧で快適に加湿できます。本体上部からそのまま水をいれることができるカンタン給水タイプで、手軽に使用できます。水タンク容量は400mlで、1時間あたりの加湿量は約50mlです。

ドウシシャ 「Korobaan ポータブルスリム」 発売日：2025年9月中旬 実売価格：3828円（税込）

