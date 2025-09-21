モノトーンなのに着映える！【niko and ...】レトロ可愛い♡「秋っぽカーデ」

これから洋服を新調するなら、アイキャッチなバイカラー配色で、モノトーンなのに着映える【niko and ...（ニコアンド）】の「秋っぽカーデ」が狙い目！ レトロ可愛いデザインを取り入れた主役級の存在感で、一点投入するだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。スカートにもパンツにも合わせやすく、テイスト問わず着回せるカーデは、秋コーデにヘビロテしたくなる予感。

トレンド感も秋ムードも一気に高まるバイカラーカーデ

【niko and ...】「バイカラートリムニットカーディガン」\6,600（税込）

バイカラーのトリムが特徴。ヴィンテージ感のあるデザインに惹かれるカーディガン。「カラーネップを織り混んだ表情のある糸」（公式オンラインストアより）も、華やかさやおしゃれ見えをサポートします。シンプルなモノトーン配色なのに着映え力が高く、一点投入するだけで旬のレトロっぽファッションを実現。ジャケット感覚で着られるしっかりとした生地感なので、秋冬コーデに大活躍しそうです。

周りと差がつくモノトーン甘辛ミックスコーデ

「モノトーンだけど差をつけたい方！ このカーディガンがおすすめです」とスタッフさんもイチオシ。ルーズなシルエットのペインターパンツを合わせれば、こなれ感のある甘辛ミックスコーデが完成。モノトーン配色が、洗練された大人の魅力も引き出してくれます。

スタイルアップも狙える大人可愛い秋コーデ

「レトロかわいいカーディガンは古着っぽくコーデのポイントになってくれます」とコメントしているスタッフさんは、色鮮やかなブルーのスカートを合わせて、大人可愛い秋コーデに。ざっくりと羽織れるオーバーサイズシルエットなので、タイトめボトムスを合わせれば簡単にスタイルアップも狙えそうです。

秋ムード満載のクラシカルスタイル

大きなポケットやボタン、ぽこぽことした表面感のある編み地もアクセントになり、シンプルコーデも一気に華やかな印象に。スタッフさんのようにチェック柄パンツを合わせれば、秋ムードたっぷりのクラシカルスタイルが完成。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i