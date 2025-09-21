オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まっているという、ユニークな営業スタイル！100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 築地店

「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 築地店」が2025年9月30日(火)、東京都中央区 築地にオープンします。

100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 築地店

所在地 ： 〒104-0045 東京都中央区築地2-11-25 T・YS・Doms 1階

営業期間 ： 100日間限定(営業時間は11時〜17時 ※完売次第終了)

Tony Bakeは北海道札幌に本店を構え「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトに、チョコレートを軸とした様々なチョコ商品を展開しており、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake」として「100日間限定」で全国へフランチャイズ展開を拡大しています。

その中でも、オープンの瞬間に閉店までのカウントダウンが始まっているという、ユニークな営業スタイルが大きな話題となっており、オープン後15分で商品が完売することもあります。

100日間で約4万個のクロワッサンが販売される実績を持ち、希少価値と高級感を兼ね備えたブランドです。

【商品情報】

● スウィート：大人向けに甘さを控えた味わい。

● マーブル、抹茶、ホワイトなどのフレーバーを各500円で提供。

● クロワッサンの外はサクサク、中はしっとりとした食感で、厳選された生地と高級チョコレートが絶妙にマッチします。

● 100日間限定で新商品や限定フレーバーも登場予定。

「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 築地店」でしか味わえない特別なクロワッサンをたのしめます！

