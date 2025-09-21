お魚本来のおいしさを楽しめる！エジソンママ「ごろっとおさかな」6種

「エジソンママ」は、お魚の栄養が丸ごと詰まった骨まで食べられる魚の幼児食「ごろっとおさかな」6種を2025年9月下旬に新発売します。

エジソンママ「ごろっとおさかな」6種

メーカー希望小売価格：486円(税込)

内容量 ：(1)(2)さば120g (3)(4)さんま95g (5)(6)ほっけ80g

対象月齢 ：1.5歳ごろ〜

賞味期限 ：1年半

生産国 ：日本

「エジソンママ」は、お魚の栄養が丸ごと詰まった骨まで食べられる魚の幼児食「ごろっとおさかな」6種を2025年9月下旬に新発売。

■商品の特徴

〈ポイント1：お魚本来のおいしさ〉

お魚の種類はほっけ・さば・さんまの3種類、子どもになじみのある魚を採用しました。

味付けは水煮と旨煮の2種類。

水煮はお魚本来の味を十分に生かし、幼児食に使いやすいシンプルな味付けに、旨煮はお魚嫌いな子どもでも食べやすいように、口馴染みのある味付けにしました。

食材や料理に合わせて子どもの好みの味に調節できます。

アレンジ色々

素材本来のおいしさと栄養たっぷりのお魚で、気軽に食事のレパートリーを簡単に増やせます。

おかゆ・うどん・おやき・ハンバーグなど、色々なメニューに合わせて作れます。

〈ポイント2：成長期を支える豊富な栄養素入り〉

子どもの成長期に欠かせないカルシウムがたっぷり。

骨や歯の成長期にうれしい栄養素が手軽に食べられます。

また、脳の機能や視力の健康をサポートすることにも繋がるDHA・EPAも配合。

健康な体づくりを助ける栄養素を手軽にとることができます。

〈ポイント3：レトルトパウチだから調理・加熱不要〉

おでかけ時や保存食にも

温めなくてもすぐにごはんのおかずに。

レトルトパウチから出してそのまま手軽に食べられます。

面倒なお魚料理も下処理不要だから忙しい毎日でもこれだけでおかずになるので手軽に一品増え、ママ・パパも嬉しい。

また、外出時はもちろん、賞味期限は1年半持つので、もしもの時の保存食としても保管いただけます。

