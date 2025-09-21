◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル＝１着馬に天皇賞・秋への優先出走権、良）

１１頭で争われ、戸崎圭太騎手が騎乗した１番人気のレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が前走の宝塚記念１１着から巻き返し、重賞３勝目を挙げた。勝ちタイムは２分１０秒２。

戸崎騎手はミュージアムマイルで制した１５日のセントライト記念に続く２週連続の重賞勝利。１４年マイネルラクリマ、２０年センテリュオに続く当レース３勝は歴代最多タイとなった。

２着は２番人気のドゥラドーレス（クリストフ・ルメール騎手）、３着は４番人気のヨーホーレイク（岩田望来騎手）だった。

戸崎圭太騎手（レガレイラ＝１着）「ほっとしていますし、レガレイラと一緒に勝ててうれしく思います。返し馬の雰囲気も前走よりもすごくいい感じでできました。ゲートの中で動いていたのでうまくスタートを切れなかったけど、意識してポジションを取らずに馬のリズムを大事にしていこうと陣営とも話していました。手応えも良かったですし、追ってからの反応も良かったし、改めて強さを感じました。最後の脚はいいものがあるので、競馬を盛り上げていってほしいです。次は大きいところを目指していくと思いますが、いい走りを見せてくれると思います」