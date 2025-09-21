ミルク感たっぷりの贅沢なおいしさ！ブルボン「じゃがチョコグランデリッチミルク」

ブルボンは、同社のポテトスナック“じゃがチョコ”比で2倍のチョコレートを掛けた「じゃがチョコグランデリッチミルク」を2025年9月23日(火)に新発売します。

ブルボン「じゃがチョコグランデリッチミルク」

内容量 ：48g

発売日 ：2025年9月23日(火) 全国発売

販売チャネル(予定) ：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 ：オープンプライス

賞味期限 ：8カ月

「じゃがチョコグランデリッチミルク」は、乳原料をたっぷり使用したミルク感豊かなチョコレートを、塩味のポテトスナックにコーティングしました。

サクサク食感とともに、まろやかな甘さが口いっぱいに広がります。

従来のじゃがチョコよりも、チョコたっぷりミルク感たっぷりの贅沢なおいしさを楽しめます。

