DAIGO、新キャラクターのゲスト声優に！映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行

ソニー・クリエイティブプロダクツより東京テアトルの配給を通じ、イオンシネマを中心に全国の劇場に提供する劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』(2025年12月12日(金)公開)に登場する新キャラクターのゲスト声優として、DAIGOさんと倉田瑛茉さんの出演が決定しました。

映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行

公開表記 ： 2025年12月12日(金) 全国ロードショー

提供 ： ソニー・クリエイティブプロダクツ

配給 ： 東京テアトル

配給協力 ： イオンエンターテイメント

＜原作＞

「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー

＜声の出演＞

田中美海、越乃 奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子、山下七海、土師亜文、

竹内恵美子、伊東健人、神尾晋一郎、岡本幸輔、サンタクロース

＜監督＞

キャンベル・ブライヤー

＜脚本＞

リック・サヴァル

2024年/アメリカ・カナダ/63分/ヴィスタ/カラー/5.1ch/日本語/原題：Thomas & Friends The Christmas Letter Express

＜提供＞

ソニー・クリエイティブプロダクツ

＜配給＞

東京テアトル

＜配給協力＞

イオンエンターテイメント

今回声のゲスト出演となったDAIGOさん(47)は、2016年に『映画きかんしゃトーマス 探せ！！謎の海賊船と失われた宝物』で紫色のタンク機関車ライアン役で出演してから9年ぶりに、映画トーマスにサンタクロース役で帰ってきてくれました！3D版のトーマスと2D版のトーマス、2つのシリーズに渡っての出演となるのは、息の長いコンテンツであるきかんしゃトーマスならでは。

また、機関車や車以外の役をゲスト声優が担当するのも、初となります。

9年ぶりに再び映画トーマスからのオファーを受けた時は「まさにKTU、(K)9年ぶりの(T)トーマス(U)嬉しい！」という気持ちでしたと語るDAIGOさん。

「9年が経ち、上の子が5歳、下の子が1歳という今のタイミングで、またトーマスの新作に出演できるのは、表現者としてもですが、親としてもとっても嬉しく思っています」と喜びを語ってくれました。

サンタクロース役については、「僕もサンタさんに貰ったことがありますが、サンタクロースは子どもたちにプレゼントや夢を与えてくれる存在だと思っていて、そんな子どもたちに夢を与えられるサンタクロースになれるよう、精一杯僕なりに役を作っていきました」と語るDAIGOさん。

サンタクロースの口癖の「ホッホッホー！」には少し手こずったそうですが、新たに解禁となった予告編ではDAIGOさんの陽気でハイテンションなサンタクロースが披露されていますので、ぜひお楽しみに！

今作の映画について「トーマスたちが、とにかく素敵なクリスマスにするために、みんなで努力してがんばる姿が本当に楽しいし、1つのことにみんなで力を合わせることの大切さを改めて感じました。

最後まで本当に諦めないし、とにかく友だち想い。

そんなところにグッときました」と、DAIGOさんに響いたポイントを教えてくれました。

また、「1歳の息子が今、車や電車が大好きなんですよ」とニコニコしながら「僕がライアン役で出させてもらった映画を一緒に観たんですが、いつも動き回る子どもたちがピクリとも動かず、トーマスに目が釘付けになっていました」と嬉しそうにトーマスのエピソードを披露してくれたDAIGOさん。

映画を心待ちにしている子どもたちへ「とにかく映画の完成が楽しみです。

クリスマスにぴったりの、最高の映画に仕上がっていますので、ぜひみなさん電車に乗って、映画館に足を運んでください！よろしくお願いします！」とメッセージを頂きました。

倉田瑛茉さん(5)はドラマ「西園寺さんは家事をしない」や「あなたを奪ったその日から」の天才的な演技が話題となり、映画やCMに引っ張りだこの人気子役として大活躍中。

今回、人生初のアニメーションのアフレコに挑み、サンタさんへ手紙を書いた少女に声を吹き込みました。

奇しくも瑛茉さんが演じた役・ライアンは、DAIGOさんが9年前に演じた機関車と同じ名前という運命的な偶然もあり、共演シーンは無いものの、同じ日に都内で行われたアフレコの収録後には、仲良くトーマス話に花を咲かせていました。

≪予告編も解禁！クリスマスイブの日、トーマスとパーシーは少女の願いを叶えるために、大奮闘！≫

予告編では、パーシーの郵便貨車にサンタクロース宛ての手紙の届け忘れが見つかり、サンタさんに直接渡しに行くことになった、トーマスとパーシー。

「一晩で世界中をまわっちゃう人に、どうやったら会えるんだろう」とくじけて涙ぐむパーシーに「きっとうまくいくよ」と励ますトーマス。

そんなソドー島に、トナカイのソリに乗って空を飛ぶサンタさんが、ついにやってくる・・・。

また、映画に登場するオリジナルのクリスマスソング3曲の中から、「だいだいだいすきクリスマス」が予告編で流れ、クリスマスムードの盛り上げに一役買っています。

大切な人の願いを叶えたい、と頑張るトーマスたちの気持ちがクリスマスの魔法を呼び起こす！

キラキラした魔法がいっぱい詰まった、最高にハッピーなクリスマス・ムービーをお楽しみに！

DAIGO／サンタクロース役

1978年4月8日生まれ。

2003年、DAIGO☆STARDUSTとして、シングル「MARIA」でメジャーデビュー。

2007年、3人組ロック・バンドBREAKERZを結成。

独特のキャラクターで注目を浴び、大ブレイク。

歌手のほかに映画、ドラマ、バラエティと、マルチに活躍中。

近年の主な映画出演作は『仮面ライダーガッチャード ザ・フューチャー・デイブレイク』(24)、『劇場版 シルバニアファミリー フレアからのおくりもの』(声の出演/24)など。

フジテレビ「うまレポ！」、「みんなのKEIBA」、朝日放送「DAIGOも台所〜今日の献立 何にする？〜」、日本テレビ「eGG」など、レギュラー多数。

フリーマガジン『あんふぁん』『ぎゅって』で連載中。

倉田瑛茉／サンタさんに手紙を書いた女の子・ライアン役

2020年1月11日生まれ。

主な出演は、映画『35年目のラブレター』(25)、ドラマ日曜劇場「下剋上球児」(23/TBS)、火曜ドラマ「西園寺さんは家事をしない」(24/TBS)、「あなたを奪ったその日から」(25/カンテレ・フジテレビ系)、日曜劇場『19番目のカルテ』(25/TBS)などに出演。

ほかにサカナクションMusic Video「怪獣」出演など。

■作品概要

『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』 ロゴ

『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

