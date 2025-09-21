日本のラーメン界を牽引する二大巨頭、『TOKYO RAMEN SHOW』と『大つけ麺博』が奇跡のタッグを実現！全国各地で愛される“ご当地ラーメン”の真の日本一を決定する、年に一度の祭典「日本ご当地ラーメン総選挙2025」を、2025年11月26日(水)から30日(日)までの5日間、東京・新宿大久保公園にて開催。

日本ご当地ラーメン総選挙2025

開催期間 ： 2025年11月26日(水)〜11月30日(日)

開催時間 ： 11:00〜21:00

料金 ： 入場無料 1杯1100円 全店共通食券制

会場 ： 新宿・歌舞伎町 大久保公園特設会場

企画 ： 日本ラーメン協会

運営 ： ブルースモービル

■世紀の頂上決戦、再び！「日本ご当地ラーメン総選挙2025」開催決定！

今や「RAMEN」として世界共通語となり、日本の重要な観光資源となったラーメン。

その魅力の源泉は、北は北海道から南は沖縄まで、国内に150種類以上も存在すると言われる、地域に根差した個性豊かな“ご当地ラーメン”にあります。

本イベントは、まだ見ぬ珠玉の一杯や、地元で長年愛されてきた魂のこもった一杯に光をあて、その価値を日本全国、そして世界へと発信する最高の舞台です。

会場に集うのは、それぞれの地域の歴史とプライドを一杯の丼に込めた、全国の猛者たち。

そして、栄えある日本一を決めるのは、評論家ではありません。

会場に来場いただいた**“あなた”自身が投じる、リアルな一票**です。

初代王者・山形「酒田ラーメン」、二代目王者・福島「白河ラーメン」に続き、ラーメン史にその名を刻むのは、果たしてどの街の一杯か。

日本ラーメン協会が認定する「日本一」の称号は、単なる名誉に留まりません。

それは、優勝したラーメンはもちろんのこと、その街全体の活気と誇りを生み出す、地域創生の大きな力となります。

さあ、歴史の目撃者となり、未来の伝説となる一杯を味わいに来ませんか？ あなたの魂を揺さぶる、最高のラーメン体験がここにあります。

■「日本ご当地ラーメン総選挙2025」見どころ

【予選エントリー中のご当地ラーメン】

札幌ラーメン(北海道)

函館ラーメン(北海道)

長岡生姜醤油ラーメン(新潟県)

加賀味噌ラーメン(石川県)

辛味噌ラーメン(宮城県)

会津ラーメン(福島県)

佐野ラーメン(栃木県)

溶き味噌ラーメン(静岡県)

京都ラーメン(京都府)

広島牡蠣ラーメン(広島県)

尾道ラーメン(広島県)

須崎鍋焼きラーメン(高知県)

岡山ラーメン(岡山県)

博多ラーメン(福岡県)

長浜ラーメン(福岡県)

宮崎ラーメン(宮崎県)

【これは、店を超えた、街の戦いだ】

今回の「日本ご当地ラーメン総選挙2025」は、単なる人気店のグランプリではありません。

主役は「お店」ではなく、その地域に根付く**「ご当地ラーメン」**そのものです。

エントリーは情熱あふれる一店舗からでも、地域の絆で結ばれた組合からでも可能です。

しかし、ひとたび決勝の舞台に立てば、彼らは一個人の職人である前に、故郷を代表する“使者”となります。

背負う看板は、自らの店名にあらず。

札幌、喜多方、徳島、博多…愛する地元の名を冠した、その一杯の誇り。

これは、地域の食文化と未来の威信を懸けた代理戦争。

だからこそ、絶対に負けられないのです。

一杯の丼に込められた、作り手の魂と故郷への想い。

火花散る真剣勝負が、あなたの目の前で繰り広げられます。

【集いしは、全国の頂点を極めし10の猛者たち】

日本全土で繰り広げられた熾烈な予選。

数多の強豪がひしめく激戦区を勝ち抜き、故郷の期待と敗れ去った仲間の想いを一身に背負ったファイナリストたちが、決戦の地・東京に降り立ちます。

彼らに「手抜き」という選択肢は一切ありません。

一杯一杯が、その土地のプライドを懸けた渾身の最高傑作。

つまり、この会場は、日本最高峰のご当地ラーメンだけを一度に味わえる“奇跡の食空間”と化すのです。

どの丼を手に取っても、そこにはあなたの想像を絶する感動が待っています。

そして、挑戦者たちの前に立ちはだかるのは、絶対王者として君臨するディフェンディングチャンピオン、福島「白河ラーメン」。

王座は守られるのか、新たな歴史が刻まれるのか。

食の真剣勝負が、今、始まります。

※白河ラーメンはシードとして参加

【日本一を決めるのは、あなただ】

このイベントの主役は、ラーメンであり、そして他ならぬ**“あなた”自身**です。

ラーメンを手に取ったその瞬間から、あなたは未来のチャンピオンを選ぶ審査員。

あなたが投じるその一票が、一つのご当地ラーメンに「日本一」という最高の栄冠をもたらし、新たな歴史を刻みます。

心震わせた「推し」の一杯は、果たして頂点に輝くのか？その運命は、あなたの手に委ねられています。

【宿敵が、手を組んだ。

ラーメン史に残る、世紀の事件だ】

『TOKYO RAMEN SHOW』と『大つけ麺博』。

日本のラーメン界を牽引し、常にその覇権を争ってきた二つの巨頭。

同じ東京で、同時期に火花を散らすその様は、ファンの間で長年「犬猿の仲」とまで囁かれてきました。

決して交わることはないと思われた両者が、今回も、歴史的なタッグを結成します。

目的は、ただ一つ。

「ラーメンの力で、もっと日本を元気にしたい」その純粋な想いが、長年のライバル関係という壁を打ち破ったのです。

これは、単なるコラボではありません。

ラーメン史が動く、伝説の始まりです。

この歴史的瞬間を、絶対に見逃すな。

