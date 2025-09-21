King＆Princeの元メンバーで歌手の岩橋玄樹（28）が21日、大阪市内で映画「男神」（19日全国公開、井上雅貴監督）の舞台あいさつに登壇した。

彩凪翔、加藤雅也、エグゼクティブプロデューサー・志賀司氏と登壇した岩橋。グレーを基調にしたおしゃれな作務衣風の着物に身を包み登場。「男神っぽいスタイリングにしてきました。昔の忍者っぽい」とはにかんだ。

謎の“穴”を巡って繰り広げられるファンタジーホラー。映画デビューの岩橋は建設会社社長の息子で重機を操る作業員・山下裕斗役だ。続編を思わせるエンディングで「男神2」に期待も。「“2”があればどんな役をやりたいか？」との問いに、岩橋は「穴の世界に入ってなくて、穴の世界を知ってみたいと思った」と素直な感想。さらに「男神に憑依（ひょうい）されちゃうとか、制御不にょうの、いや制御不能になっちゃうみたいな。ホラー感が出たらいいなと。取り乱しちゃう。役がガテン系だたんで、もうちょっとアクションとか、動きたい」と続けた。

岩橋は自らテーマ曲「Bless me」も手掛け、ミュージックビデオも製作。「やらせてもらいました。デモを1、2曲、アメリカで作って。最終的にロックな感じになって、歌詞も書かせてもらった。1つ1つの歌詞に男神のストーリーが入ってます」と曲の製作秘話を明かした。MVも「映画のイメージに沿ったMVになったと思う」と胸を張った。

同映画は「オレンブルク日本映画祭」「日本クロアチア映画祭」への出品も決定している。