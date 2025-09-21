中山競馬場でG2「第71回オールカマー」が行われ、1番人気に支持されたレガレイラ（牝4＝木村、父スワーヴリチャード）が差し切った。2着は2歳上の兄ドゥラドーレス。きょうだいでのワンツーとなった。3着はヨーホーレイクだった。

レガレイラには天皇賞・秋の優先出走権が与えられた。スタートはひと息だったが、向正面で他馬が動いた時にじっくりと構えた戸崎圭太騎手のファインプレー。脚をため、直線で決め手爆発。残り150メートルで先頭に立ってゴールへと飛び込んだ。

昨年の有馬記念以来の勝利。2番人気に推された宝塚記念で11着に大敗したが、ホープフルSも制した得意の中山で見事な復活を遂げた。

▽戸崎圭太騎手

ホッとしているのと、レガレイラとまた一緒に勝てたことをうれしく思う。前走よりいい感じで返し馬ができた。うまくスタートは切れなかったが、あまりポジションを取りに行かずに、この馬のリズムで行ってみましょうという話を陣営ともしていた。（道中で動く馬もいたが）まだ早いかなという感じで、１度行かせて、マークしていく形で行けました。手応え良く、追ってからも反応して伸びてくれた。この馬の強さを改めて感じた。乗りやすいし、最後の脚はいいものを持っている。また大きなところでも、いい走りを見せてくれると思っている。