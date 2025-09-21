泥酔して道端で寝ていると…介抱してくれた“女性”のまさかの正体。一ヶ月後に再会し、「思わず絶句した」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月23日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
男女間に限らず、人間関係というのは摩訶不思議なもの。当人同士が納得しているのであれば、第三者があれこれ口を出すのは全くもって野暮な話である。とはいえ、そう思っていても突っ込みたくなるようなエピソードを持つのが、山下悦子さん（仮名・47歳）。不思議な間柄である友子さんと共に出会いをひも解いてくれた。
話は、恋愛が上手くいかず、男なんてもういらないわ……と悦子さんがやさぐれていた時期までさかのぼる。
◆道端で寝ているときに声を掛けてくれた人物は…
ある日、しこたま酒を飲んだ山下さんは、人生で初めて道端で寝てしまったそうだ。その時に自転車で通りかかったのが友子さん。一度は通り過ぎたものの、心配になり戻って声をかけてくれたのだとか。
コンビニでビールを買って夜風にあたりながら1時間ほど会話した初対面の二人。「『ビール買って！』と無理矢理ビールとおつまみを買わされました……（笑）」と友子さんは苦笑いする。
翌日、自分の家で目覚めた山下さん。友子さんと連絡先を交換していたことに気づき、お礼の連絡をしたという。意気投合した二人は1ヶ月ほどメッセージでやりとりを続けたそうだ。
山下さんがいざ改めてお礼をしようと誘ったところ、「私、おじさんなんだけど大丈夫ですか？」と友子さんから驚愕の返信が。
実は、友子さんは女装した50代の男性だったのだ。
◆女装した50代男性を同性と勘違いして接していた
これにはびっくりしたという山下さん。泥酔していた山下さんは視界が曖昧で、女装した友子さんのことを完全に同性だと思って接していたという。
「『あなたは私のことがわからないと思いますけど、僕はあなたのことがわかります。』と返信がきました。当日複雑な心境で待っていると、目の前に男性が現れ『どうも。真二です』と一言。誰！？と思って絶句しちゃいました（笑）」
「友子」は真二さんが女性の姿の時に名乗る名前だったのだ。ここで意外なことに、山下さんは真二さん（友子さん）のことを異性として魅力的に思ったという。そして、もう一方の真二さん（友子さん）もまた山下さんのことを女性としていいなと思ったそうだ。
「初めて会った時はひどい状態で道で潰れていて……。まるでネズミ男が寝ているのかと思いました（笑）。でも、2回目に会った時にそこにいたのは綺麗な女性で驚きました」
◆“女友達”として遊びに行くことも…
真二さん（友子さん）の女装歴は10年以上にわたるそう。しかし、女の格好をしたいだけで心は男。恋愛対象は女性だという。いつしか男女の関係になった二人は異性として、時には女性同士としても会うように。
「一緒にH＆Mに洋服を買いに行ったりするんです。今が一番楽しいです」とほのぼのと語る二人。
筆者からすると、真二さん（友子さん）はガタイがいいので、女装しているおじさんにしか見えない。しかし、真っ赤な口紅とネイルを決め込み、ミニスカートを履きこなす姿は、誰よりも「女」を楽しんでいる様子だ。
女性として出会い、目の前でも女装をしている相手になぜ恋心を抱いたのか。なぜ異性として好きなのか。
「私はこの人のことが好きだから、男性の格好をしていても女性の格好をしていてもどちらでも構いません。友ちゃんは今まで出会ったことがないタイプだし、考え方や優しさに惹かれました」
さらに驚くべきことに、真二さん（友子さん）は既婚者である。
つまり、この二人は「不倫」という間柄だ。真二さん（友子さん）は山下さんと出会うまでは奥様以外とは誰とも付き合ったことがなかったという。59年間の人生で2人目に付き合ったのが山下さんなのだ。
この二人の奇妙な関係は2年ほどに渡るが、奥様は真二さん（友子さん）が不倫していることはもちろん、女装していることすら知るよしもない……。
ドラマのような出来事は意外と身近なところで起きている。独身かつ彼氏なしの筆者にとっては少々刺激の強い話であった。
＜TEXT／おせりさん＞
【おせりさん】
下北沢に住む32歳。趣味はポーカーとサウナ、ホラー映画鑑賞。広告代理店・制作会社を経てフリーランスのブロガー兼ライターに。婚活ブログ『アラサー女の婚活談義』と生きることをテーマにした『IKIRU.』を運営中。体験談の執筆を得意としている。X（旧Twitter）：@IKIRUwithfun
