国交相や自民党幹事長など要職を歴任した元衆院議員の石原伸晃氏（68）が21日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分、関西ローカル）にゲスト出演。番組では「石破首相辞任で日本はどうなる？ 天国と地獄を見た政治家大集合SP」がテーマを取り上げた。

総裁選を巡っては、茂木敏充前幹事長（69）と小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官（64）、高市早苗前経済安全保障担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の5人が出馬表明している。

「自民党総裁はだれがいい？」のテーマの討論では各パネリスト、ゲストが電光ボードに「推し」を掲示した。

石原氏は「小泉進次郎氏」の名前を挙げた。

「世代交代はすごいメッセージ。彼の顔つきが変わったでしょ」と小泉農相の進めた政策でコメ価格が下がったことを評価した。

現在の自民党の状況について「崖っぷち。ぽっと押したらコロコロコロ。ただね、安全保障と外交は継続性だから民主党政権のとき、国民のみなさんはひどいのを見てるでしょ」と指摘し、「そこが育ってくるまでは自民党が安全保障と外交をバックアップしていかないと、国がおかしくなってしまう」と危機感を示した。