9月27日に放送される『with MUSIC』（日本テレビ系）に、矢沢永吉が初出演する。

今回は、MCの有働由美子と松下洸平が矢沢と対談。ライブなどのパフォーマンスでは、現場に5分前に到着しそのままステージへ上がるという矢沢。大型フェス『CANNONBALL 2025』の“SUPER LEGEND TIME”として特別パフォーマンスを披露した矢沢の、ライブ現場の裏側にカメラが密着した映像も届ける。

また、6年ぶりのアルバムリリースを控え、11月には日本人アーティスト最年長記録となる東京ドーム公演を控える矢沢が、今だから語るキャロル解散の時の本音も。矢沢が思い描く未来へのビジョンもMCの2人に語る。

さらに、8月10日、11日にさいたまスーパーアリーナで開催された『CANNONBALL』にて行われた『with MUSIC出張トーク』より、出演アーティストの合同トークを公開。プライベートでも親交のあるUVERworldとSKY-HIは、地上波での初トークに。普段は音楽の話をしないというボーカルのTAKUYA∞とSKY-HIが、互いの好きな楽曲を発表する。

WANIMAとBE:FIRSTも地上波で初トーク。WANIMA自身が主催するフェスにも出演するほど仲良しだという2組が、一番のフェスソングを語る。加えて、マカロニえんぴつと緑黄色社会の合同トークも予定している。

そのほか、『CANNONBALL』の夏フェス特集では、アーティストが披露したパフォーマンスの一部を特別に放送。パフォーマンス放送予定のアーティストは、矢沢永吉、UVERworld、SKY-HI、緑黄色社会、マカロニえんぴつ、WANIMA、BE:FIRST、SixTONES、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET、04 Limited Sazabys、indigo la End、ano、アイナ・ジ・エンドとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）