Î©·ûÌ±¼çÅÞÆ»Ï¢¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÇÎ×»þÂç²ñ¤ò³«¤¡¢¾¡Éô¸»Ö»²±¡µÄ°÷¤ò¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢ÊóÆ»¿Ø¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¡£
Q.¤Ï¤¸¤á¤Ë―
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÎ×»þÂç²ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤ÇÂåÉ½¤Ë¿·Ç¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾¡Éô¸»Ö¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»²±¡Áª¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÁèÅÀ¤À¤Ã¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤¬ËÜÅö¤ËÆ°¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤âÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¡¢¤³¤Î¸øÌó¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÄ´À°¤äÁêÃÌ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë12¿Í¤¬¸½¿¦¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î12¸½¿¦¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅöÁª¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¡£¤¿¤À¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Ï¤³¤Î´Ö¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯¼£¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áªµó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁêÃÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿¿Ùõ¤ËÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¸½¿¦12¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Q.¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¼«¸øÀ¯¸¢¤ÏÀ¯¸¢±¿±Ä¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤áÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£ÌîÅÞÂ¦¤â¿·ÁíºÛ¤ÎÊý¿Ë¼¡Âè¤Çº£¸å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ä¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¼¡´üÁíºÛ¤Î¸õÊä¼Ô¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¿ÌîÅÞ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤Ï¹ñÌ±1¿Í1¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²µÄ±¡¤Ç¤âÍ¿ÌîÅÞµÕÅ¾¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ä¾¶á¤ÎÌ±°Õ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶¨µÄ¤ò¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤«¡¢²áµî¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ï¤¿¤À¤Á¤ËÂÚ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
Q.³Æ¸õÊä¤ÎÀ¯ºö¤Ç½Å»ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¡Ö¤É¤Î¸õÊä¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ä¤Ö¤µ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤ÎÌ±°Õ¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ÎÀ¼¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÅöÌÌµÞ¤°¤Î¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¡£Îã¤¨¤Ð¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤ÐÀ¯¼£²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Þ¤ººÇÄã¸Â¡¢Á°Äó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Q.²þ¤á¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÆ»Ï¢¤ÎÂåÉ½¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï
¡Ö»ä¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÌ±¼çÅÞ»þÂå¤«¤éÀ¯¼£¤ÎÆ»¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Ì±¼çÅÞ»þÂå¤Ë¤Ï´´»öÄ¹¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇ¤Ì³¤¬¤¢¤ë¡£1ÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅÞÁ´ÂÎ¤¬1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÃ¯¤«¤¬Ã´¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤ò»ä¼«¿È¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£²óÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
Q.°©ºäÁ°ÂåÉ½¤«¤é¤Ï¡ÈÊª²Á¹âÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£»ä¤¿¤Á¤â»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤ÏÆ»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¶¨µÄ²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤«¡¢¼¡´üÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¿¤À¤Á¤Ë¤½¤ì¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¡£²¾¤ËÁíºÛÁª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤âÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¯¤È¤«¶¨µÄ²ñ¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ»Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤ò¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤ËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Þ¤º¤ÏÊó¹ð¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Q.¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËË¾¤à¤³¤È¤Ï
¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤ë¡¢Åê³«É¼Æü¤â·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤¤¤ÞÁá¤¯¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¤È¤Ë¤«¤¯°ì¹ï¤âÁá¤¯¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤éÌîÅÞ¤ÎÀ¼¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÅÞ¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¼¤Ò¡¢ÁíºÛ¤Ë¤ÏË¾¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¼«¿È¤Î»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡ÖÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤ÀÁªµó¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÉ¼¿ô¤Ç¤¤¤¦¤È70ËüÉ¼¡¢ÌîÅÞ¤Ç2µÄÀÊ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë2µÄÀÊ¼è¤é¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤ÈÉ¬¤º¤·¤âÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿Áªµó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ûÀ®À¯ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡´¶¤äÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç»ä¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿É¼¤ÏÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶ì¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¢¤êÆ±»þ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤ÊÏÃ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¶¯¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Q.ÌîÅÞ¤Ç2µÄÀÊ¤È¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡ÖËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë100ÅÀ¼è¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Q.½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¿¦12¿ÍÁ´°÷¤ÎÅöÁª¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¤à¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«
¡ÖÁªµóËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÆ°¤¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê³èÆ°¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤âÅÞ¤È¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢12¿Í¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤ä¤¢¤ë¤¤¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¼«¼£ÂÎµÄ°÷¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÎÏ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£¤³¤ì¤Ç12¿Í¤¬¸º¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞÃæ¿´¤ÎÀ¯¼£¤ËÌá¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤Îº®Íð¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÊ¤¨¤Æ¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×