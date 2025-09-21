ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¡È½½È¬ÈÖ¡É²Ã»³Íº»°¤È¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª¡Ö²Ã»³¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ê69¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²Î¼ê¤Î²Ã»³Íº»°¡Ê88¡Ë¤È¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¡¢MC¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢¡ÖEXIT¡×·ó¶áÂç¼ù¤È¤È¤â¤Ëºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¡£À¸À¥¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¡¢ÃÝÃæ¤Ï½é½Ð±é¡£
¡¡¥È¡¼¥¯Ãæ¡¢ÃÝÃæ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¢¤ë²Ã»³¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£ÃÝÃæ¤¬¡Ö²Æ°û¤ß¤À¤Ã¤¿¤é³¤¥Ñ¥ó°ìÃú¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¡£Åß¤Ï¤µ¡¢³¤¥Ñ¥ó°ìÃú¤À¤È´¨¤¤¤«¤é¤Ê¡£¤¤¤ä¡¢»²¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È²Ã»³¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢ËþÅç¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÃÝÃæ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢²Ã»³¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÃÝÃæ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤À¤è¡£²Ã»³¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤¬½Ð¤¿¤ó¤À¤è¡£¡È¤â¤·¤â¤·¡¢²Ã»³Íº»°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÝÃæ¤¯¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÃÝÃæ¤¯¤ó¡¢ÃÝÃæ¤¯¤ó¡É¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤¬¸Æ¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É²¶¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é²Ã»³¤µ¤ó¤¬ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡ÈÃÝÃæ¤¬¤½¤ó¤Ê¹¤¤²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¦¤Á¤Î¤Ë´ÝÊ¹¤³¤¨¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö²Ã»³¤µ¤ó¤¬¡È¤â¤¦²¶²Î¤ï¤Ê¤¤Àë¸À¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÃÝÃæ¤¯¤ó²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²Ã»³¤¬¥È¡¼¥¯¤À¤±¤·¤Æ¡¢²Î¤ÏÃÝÃæ¤¬²Î¤¦¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡£À¨¤¤¤ó¤À¤è¡£11¶Ê¤Í¡£¤½¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â11¶Ê¡£¤Þ¤º²Ã»³¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤Î±éÁÕ¤Ç¡È2¿Í¤òÍ¼°Ç¤¬¡Á¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¼ê¤·¤¿¤éº¾µ½¤À¤«¤é¡£²Ã»³¤µ¤ó¤Î²Î¤ß¤ó¤ÊÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡È¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£