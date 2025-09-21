◆米大リーグ ドジャース７―５ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４―４の４回に２死から四球で出塁した大谷が、ベッツの四球で二塁へ進むと、遊撃アダメズと談笑する一幕があった。

試合後、アダメズが取材に応じ、「俺はただ、彼に昨日のホームランには感心したよって言ったんだ」とやりとりの一部を明かした。前日に大谷が放った逆転３ランの５２号について話していたといい、「あれは彼が俺に『次の打席でホームランを打つよ』と言って、その打席では『今のはちょっと打ち損じた』と言った。だが、その次の打席で本当にホームランを打ったんだ。だから俺が驚いたっていったら、彼は『言っただろ』だって。『きみにとってはすごく簡単なことなんだな』と言ったら、彼はただ笑っていたよ。でも楽しかった」と振り返った。

大谷は談笑後、６回先頭の４打席目に２試合連続本塁打となる５３号ソロを放ち、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並んだ。アダメズは「昨日も今日も彼が打ったホームランはすごかった。俺達は相手チームだけれど、彼との時間を本当にありがたく思う。当然ながら彼は唯一無二の存在で、世代を代表する才能の持ち主だ。俺達にとっては、彼は相手チームだからやられたら悲しいけれど、野球というゲームにとっては彼の存在は素晴らしいことだよ」と、敵ながら称賛していた。