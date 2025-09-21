KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサー（36）と元テレビ宮崎のアナウンサーで現在はフリーで活躍する武田華奈（36）が21日、テレビ朝日系バラエティー番組「新婚さんいらっしゃい！」（日曜後0・55）に出演。結婚に至るまでのなれそめを語った。

テレビ局も地域も異なる2人だが、2023年に結婚を発表。

九州のアナウンサー同士ということもあり、もともとSNSではつながっていたという。ただ、距離が一気に縮まる“運命の出会い”があったと明かす。長岡アナは「ナオト・インティライミさんが福岡サンパレスでライブをするってなって。そのライブ前のロビーでばったり会って。こっちからすると“あっ！武田華奈。なんでいるの？”って驚いて」と約2000人規模の会場で偶然出会ったことを振り返る。

武田アナについて、当時は「九州では有名。美人アナウンサーですし、実力もあって。でも高嶺の花みたいな感じで。どっちかというと“推し”みたいな感じだった」と印象を明かす。

そんな存在との偶然の出会いに、ライブ中も「気が気じゃなくて何で連絡先聞かなかったんやろってモヤモヤして。“今どの辺の席にいる？”って送ってしまった。もうご法度ですよアナウンサーとして。後輩アナウンサーにDMするとか。でも出会っちゃったので…」と照れつつ語った。

その後、ライブが終わり返信が来たといい、意を決して「“LINEを教えてくれますか？”って聞いた」と回想。そこから頻繁に連絡を取り合うようになり、関係が深まっていったことを語っていた。