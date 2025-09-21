¹â¶¶¹î¼Â¡¢¡È14ºÐÇ¯²¼¡ÉºÊ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ë¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¡õ¶¶²¼Å°¶Ã¤¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹î¼Â¡Ê64¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å6¡§58¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£14ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤òÌÀ¤«¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ¡¢¥«¥é¥ª¥±½éÈäÏª¤Ç²¸¿Í¤ÎÌ¾¶ÊÇ®¾§
¡¡¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤¯¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë³¹¥Ö¥é¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¹õÅÄ¤¬¶¶²¼Å°»á¡¢¹â¶¶¤Èºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¹õÅÄ¡¢¶¶²¼»á¤È¹çÎ®¤·¤¿¹â¶¶¡£¹õÅÄ¤«¤é¡ÖÂçºå¤Ë¤ÏÍè¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡ÖÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Á¡¢¥«¥ß¤µ¤ó¤¬Âçºå¤ÎÆñÇÈ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È14ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ò¹ðÇò¡£ÆÍÁ³ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë¹õÅÄ¤È¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤ÈÀ¼¤¬¤½¤í¤¨¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤¬¡ÖÂçºå¤ÎÆñÇÈ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤Î½Ð¿È¤ÎÊý¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶ÄÅ·¡£¹â¶¶¤Ï¡ÖÆñÇÈ¤ÎÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¤ÎÏÆ¤Ë¡Ê¼Â²È¤¬¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢2¿Í¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¬¤¯¤µ¤»¤¿¡£¹õÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¤´¼Â²È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡Ä¶â»ý¤Á¤«¤Ê¤é¤º¼Ô¤«¤É¤Ã¤Á¤«¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¤³¤Î»£±ÆÆü¤Ë¤â¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤Ë°ìÇñ¤·¤Æµ¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªTVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£27Æü¸á¸å7»þ53Ê¬½ªÎ»Í½Äê
