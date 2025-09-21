お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が14日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。明石家さんま（70）から収録後に言われた痛烈なひと言を明かす場面があった。

この日は俳優の竹中直人、生瀬勝久がゲスト。もう1人のMC、満島真之介を含めて4人で埼玉県朝霞市をドライブした。若手時代に先輩から言われたことについてトークする中、満島が「俺とかは、ガーッて言われる方だから。めちゃくちゃ言われる。他の人に言いたいのにこっちに言われる感じ」と話す一方、生瀬は兼近に対し「先輩とかに、なんか言われたことある？」と質問した。

満島は兼近について「いつも愛されてる側だもんな。さんまさんとかにもすごい愛されてるし」と指摘。すると、兼近は「僕、そうですね」と認めつつ「でも、ちゃんと言われますけどね、収録とか終わった後とかに」と明かした。

生瀬が「なんか言われた？」と興味津々。兼近は「“お前ギャラ返せよ、今日”って言われて帰っちゃうとかあります」とかつてさんまから言われた痛烈なひと言を告白。これには生瀬も「ギャラ返せって言われたことあるの？さんまさんに？」と驚き。

兼近は「だから今日はさしてないなっていう日とかは言われますね、終わった後」とした。