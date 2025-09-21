ジェルミーワン秋冬限定♡幻想的に輝く「マグネティズム ジェル」新登場

セルフジェルネイルブランド「ジェルミーワン」から、2025年秋冬限定の「マグネティズム ジェル」コレクションが登場します。テーマは“反射が生み出す幻想”。鏡のように煌めき、視線を奪うイリュージョンを指先に宿す特別なカラーがラインナップ。先行発売は10月10日（金）、全国展開は10月24日（金）よりスタートします。自分らしさを映す幻想の輝きをぜひ体験してみてください♡

幻想を纏う秋冬限定カラー

今回登場する「マグネティズム ジェル バイ ジェルミーワン」2025年秋冬コレクションは、全5色展開。

幻想的な輝きの【10.エセリアルピンク】、奥行きのある【11.セピアブラウン】、神秘的な【12.ミスティックブラック】の3色に加え、人気を誇った【04.グロッシーヌード】、【05.シックトープ】が復刻します。

価格は各10ml 1,870円（税込）。どのカラーも奥行きある発色とマグネット特有の動きが、指先をドラマティックに演出してくれます。

新作マグネットスティックも登場

より自在にデザインを楽しめる専用アイテムもラインナップ。【マグネットスティック インテンス】（880円／税込）はパワフルにラメを動かせる新発売タイプ。

一方で【マグネットスティック オリジナル】（550円／税込）は、繊細な表情を描くのにぴったりです。合わせて使えば、デザインの幅がさらに広がり、セルフでもサロン級の仕上がりを実現できます♪

おすすめベース＆トップジェル

「マグネティズム ジェル」をより美しく楽しむためのサポートアイテムも必見。【ジェルミーワン 57 はがせるベース】（10ml 1,540円／税込）は簡単にオフできるので初心者さんにも安心。

【ジェルミー クリスタルトップジェル】（12ml 1,650円／税込）は、ぷっくりツヤ感をアップして仕上がりを格上げしてくれます。

さらに【ジェルミー ミラーライト】（3,520円／税込）は、硬化力を高めて反射の輝きを最大限に引き出してくれる便利アイテムです。

まとめ♡幻想の輝きを手元に

反射の幻想をテーマにした「マグネティズム ジェル」秋冬限定コレクションは、復刻を含む全5色と新作スティックを揃え、セルフネイルの楽しさをさらに広げてくれます。

上品にも個性的にも仕上がる多彩なデザインは、指先をまるで光の舞台へと導くよう。お気に入りのカラーをまとって、この秋冬はあなたらしい幻想のきらめきを楽しんでみませんか？