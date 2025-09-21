King＆Prince盒恭た諭26）が21日、都内で行われた映画「おーい、応為」（大森立嗣監督、10月17日公開）完成披露舞台あいさつに登場し、「長生きするために湯船で潜水している」という日課を明かした。

主演長澤まさみ（38）ら登壇者たちと「極めたいこと」をめぐりトーク。「せっかく生まれてきたので長生きしたい」と語る高橋は、「日課で、お風呂の湯船につかる時に潜水している。最高記録は2分くらいいけるようになった。肺活量という体の内側をどんどん鍛えて、老後に強くなりたい」。映画の登場人物である葛飾北斎が90歳まで生きたことを意識し、「やりたいことがたくさんあるので死ねない。肺活量を鍛えたい」と話した。

時代劇出演に「歓喜した」という一方で、長澤や永瀬正敏（59）、大谷亮平（44）らとの共演に「経験豊富な方がたくさんいたので、正直、心が一気に折れるというか、怖いな、大丈夫か俺は、というふうに思った」。また「いくさというか、戦いに出る気持ちで、今まで経験してきた少ない武器と荷物を全部持って（撮影所の）京都に向かう気持ちでやっていた」と笑顔で明かし、長澤を「そんなこと思ってたの？」と驚かせていた。

作品は、葛飾北斎の娘であり、絵師である葛飾応為の謎多き人生を描く。高橋は、応為のよき理解者であり著名な絵師の渓斎英泉役を演じている。