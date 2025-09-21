Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬½©¤é¤·¤¤¥·¥Ã¥¯¤ÊÃåÊª»ÑÈäÏª¡¡¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì
½÷Í¥Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¡Ê10·î17Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢½©¤é¤·¤¤¥·¥Ã¥¯¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¡¢³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿³ë¾þ±þ°Ù¤ÎÆæÂ¿¤¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö±þ°Ù¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡×¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2Ç¯Á°¤Î»£±ÆÅö»þ¤ò¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö±þ°Ù¤Ã¤Ý¤¯¡¢ÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
±þ°Ù¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¡Ö¸½ÂåÅª¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹¾¸Í¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤È¤ª¤ê¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢º£¤Î½÷ÀÁü¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿´°Õµ¤¤ò³Ø¤ó¤À´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
King¡õPrince¹â¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡Ê44¡Ë¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ê59¡Ë¡¢Âç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£