「1人旅で行きたい新潟県の温泉地」ランキング！ 2位「月岡温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜8日の期間、全国10〜60代の男女233人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「1人旅で行きたい新潟県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「日本有数の硫黄含有量を誇るエメラルドグリーンの湯は美肌効果が高く、ひとりでじっくり温泉を堪能するのに最適」（50代男性／東京都）、「美肌の湯として有名で、硫黄泉の香りや色がいかにも『温泉に来た』という気分にさせてくれる点が魅力的だから」（30代男性／富山県）、「『美人の湯』として有名なエメラルドグリーンの湯に惹かれました。温泉街の雰囲気も華やかで散策しやすく、一人旅でも安心して滞在できそうです。食事も新潟の美味しいものを堪能でき、温泉と合わせて満喫できるのが魅力です」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「奈良時代の『行基の湯』が起源とされる古い温泉地で、江戸時代から湯治場として栄えていたから」（20代男性／千葉県）、「川端康成の小説の雪国のモデルになった温泉地だから」（30代女性／高知県）、「鉄道からのアクセスが良く、スキー客のためのホテルも多く一人旅の受け入れも万全です」（50代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：月岡温泉／42票月岡温泉は、新潟県屈指の美肌の湯として名高い温泉地です。エメラルドグリーンに輝く硫黄泉は肌にやさしく、入浴後はしっとりすべすべに。おしゃれなカフェやショップが点在する温泉街も魅力の1つで、美しい湯と温泉街の風情を1人でゆったり楽しめると好評です。
1位：越後湯沢温泉／126票越後湯沢温泉は、新幹線でアクセスできる利便性の高い温泉地で、四季折々の自然を楽しめるリゾートエリアとして人気です。冬はスキーやスノーボードなどウインタースポーツが盛んで、アクティブに楽しみたい1人旅にもぴったり。地元のグルメや日帰り温泉も楽しめ、観光・グルメ・温泉と満喫できる点が、支持を集めました。
