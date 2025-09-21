¡Ö¤³¤ê¤ãÀ¨¤¤¡ª¡×ÆüËÜ¤È¹á¹Á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÆüËÜ¤ÇºÆ²ñ
¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ40Ç¯¡Ä¡£º£¤Ê¤ª³èÌö¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼Ã£¤ÎàºÆ²ñá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö40Ç¯°Ê¾åÍ§Ã£¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡£¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë±Ñ¸ì¤ÇÄÖ¤Ã¤ÆµìÃÎ¤ÎÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÁÒÅÄÊÝ¾¼(79)¡£¾Ð´é¤ÇÎÙ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ïà¹á¹Á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥¿¡¼á¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó(71)¤À¡£¡Ö2¿Í¤È¤âºÐ¤Ï¤È¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ë¤è¡×¤ÈºÆ²ñ¤Î¿´¶¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¹á¹Á±Ç²è¡Ö¼·Ê¡À±¡×(1985Ç¯)¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤ÎºÆ²ñ¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ê¤ãÀ¨¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¡ª¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª£²¿Í¤È¤â¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£