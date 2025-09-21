「攻撃面で脅威となるのに苦労した」ブライトンは２点差を追いつかれてスパーズとドロー…フル出場の三笘薫に地元メディアは辛口「ボール保持時には軽率さが見られた」
現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、日本代表MF三笘薫を擁するブライトンが、今夏に高井幸大が加入したトッテナムとホームで対戦した。
三笘がいつものように４−２−３−１の左サイドハーフで先発したブライトンは開始８分、ジョルジニオ・リュテールのパスに抜け出したヤンクバ・ミンテが先制点を奪取。さらに31分には、敵陣ペナルティエリア手前の左でボールを奪ったヤシン・アヤリが右足を一閃。鮮やかなミドルを突き刺して追加点を挙げる。
しかし43分にリシャルリソンにゴールを許して１点を返されると、82分にはオウンゴールで同点弾を献上。２点差を追いつかれて２−２で引き分けた。
試合後、ブライトンの地元メディア『Sussex World』がこの一戦に出場した選手たちを採点。フル出場を果たした三笘には「６点」を与えて、次のように評している。
「守備では非常にハードワークしたが、攻撃面で脅威となるのに苦労した。ボール保持時には軽率さが見られた」
今季のプレミア２勝目を逃したブライトンは次節、ミッドウィークにカラバオカップを挟んで27日に敵地でチェルシーと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】三笘薫と愛妻のウェディングツーショット５枚
