「中日−巨人」（２１日、バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手が日米通算２００勝達成をかけて先発。王手をかけてから３度目の登板は六回途中５失点で降板となり、記録達成はお預けとなった。

味方打線が初回から４連打。岡本の２点二塁打で援護を受けて記録達成への期待は高まった。だが、初回２死から上林にソロを浴びると、二回は石伊に逆転２ランを被弾。痛恨２被弾に、マウンド上で呆然とした表情を浮かべた。

三、四、五回は三者凡退。調子を立て直し、テンポ良くアウトを重ねた。ただ、六回は１死から上林に安打、続く細川には中堅フェンス直撃の適時三塁打を打たれ、ここで阿部監督が交代を決断した。降板後、田中将はベンチでガックリと肩を落とした。

前回登板は五回まで無失点と力投していたが、六回に痛恨の２失点。打線の援護なく６回２失点で３敗目を喫した。この日は初回から援護をもらいながら、リズムに乗ることができなかった。

今季は２軍調整の期間も長かったが、前回は降板直後すぐに阿部監督からこの日の登板を告げられた。待望の２００勝へ。右腕は「勝つ為にしっかり準備するだけです」と、集中力を高めてマウンドに上がっていた。

チームはＤｅＮＡと２位を争い、これ以上の後退は許されない戦い。８１球で、無念の交代となった。