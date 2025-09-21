女優の中山忍（52）が21日、自身のインスタグラムを更新し、先輩女優との2ショットを公開した。

「ゆう子さん 先日、浅野ゆう子さんが出演された朗読劇『#たとへば君 40年の恋』観劇して参りました」と書き出し、20日まで行われていた浅野ゆう子出演の朗読劇を観劇したことを報告。

笑顔の2ショットを投稿し、「本当にラスト、舞台に立たれているゆう子さんはふんわりあたたかく輝いていて、劇場内が浄化されていくようでした」とつづり、「豊かな時間をありがとうございました！」と感謝を記した。

浅野は19日の自身のインスタグラムに中山との写真を投稿し「忍ちゃんとは舞台 【大奥】で ずいぶんと長い時間を過ごさせていただきました それ以来 とても仲良くさせていただいています」と関係性を明かしていた。

フォロワーからは「可愛いなあ 2人とも元気でなにより」「おふたりとも素敵です」「優しくて穏やかな時間が流れていますね 大好きな忍ちゃん元気で居てね」「忍ちゃん！更新してくれてありがとうね 元気で居るようで安心しました」などのコメントが届いている。