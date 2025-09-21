「日本ハム−ロッテ」（２１日、エスコンフィールド）

伊藤が２２日のロッテ戦に中４日で先発する。この日の練習でブルペンに入って感触を確かめたエースは「全然問題ない。明日、いつも通りにマウンドに上がれるかな」と、普段と変わらない様子で話した。

１７日の楽天戦は７回２失点。チームは延長戦でサヨナラ負けを喫した。１６日夜に今回の中４日プランを打診されたといい「その先の戦いも見据えてのことだと思ったので、確かにそうだなと。全然行けますということは伝えました」と振り返った。逆転優勝へ、２２日の先発から１試合を挟んで１０月４日の今季最終戦・ロッテ戦まで、３試合に先発するフル回転も視野に入れている。

前回登板の楽天戦では打球が左足甲を直撃。それでも「ここまで来たらやるしかない。全然問題なくプレーできているし、そこの心配はいらないかな」と影響は否定した。もう負けられない最終盤で、間隔を詰めての先発。「自分の責任を全うするだけ。こういう登板機会になったとしても変わらず、自分の投球ができるように、しっかり考えて臨みたい」と口元を引き締めた。