デラックスｘデラックス、Zeppワンマンツアー終了、ツアー最終公演も発表
デラックスｘデラックス史上初となる、大阪〜東京のZeppワンマンライブが終了となった。最終公演となるZepp羽田公演にはMOS、saya（fromレルエ）、そしてダンサーのNeIROらが参加し、熱い場内を盛り上げた。
羽田公演では、予定外のダブル・アンコールが実現し、初MV曲「飼いならされたいの」を披露、全19曲が演奏された。MCでは＜爆裂!!ギガントスイングツアー＞最終4公演が発表され、トータル13か月にも及んだロングツアーの最終公演は、第2の故郷とメンバーが語る大阪の梅田クラブクアトロでの公演での2デイズとなるという。
なお、ヴォーカルのアサガオがテレビ朝日「リコメンド」という番組に大渕野々花とメインMCとして起用され、9月27日（金）24時30分に放送される。また番組に関連したライブも11月6日（木）にEXシアター六本木にて行われる。
＜爆裂!!ギガントスイングツアー番外編 超重ギガギグ＞
Zepp Hanedaセットリスト
1.DESIRE-情熱-
2.ブラックキャット・スウィング
3.エバビバ
4.どうにも止まらない
MC
5.YMCA
6.愛・エキゾチック
7.春色
8.この旅が終わる頃には
DGC
9 炎のファイター
10.かもめが翔んだ日
11.ME ME ME〜女々しい女じゃいられない〜
12.オニサンコチラ
MC
13.LOVEマシーン
14.ダイナミック琉球
15.セクシー☆ダイナマイト
15.シーヤ!!!
En1.ダンシングヒーロー
En2.一夜一夜に人見頃
＜リコメンズジャンクション＞
11月6日（木）
出演 デラックス×デラックス / チョーキューメイ /NEK！ / ロイヤルギャル
オフィシャルサイト https://ex-entertainment.co.jp/events/0012/index.html
開場 17：00 開演 18：00
＜デラックスｘデラックス 爆裂！！ ギガントスイングツアー（新規公演）＞
12月20日（土）新宿 ReNY 開場1645 開演1730
12月21日（日）福岡 DRUM Logos 開場1730 開演1800
12月26日（金）梅田 クラブクアトロ 開場 1830 開演1900
12月27日（土）梅田 クラブクアトロ 開場 1700 開演 1730
申し込み https://v-again.stores.jp/?category_id=64083640c808a468e5efc9f7