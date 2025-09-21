Ryo Yamaguchi

デラックスｘデラックス史上初となる、大阪〜東京のZeppワンマンライブが終了となった。最終公演となるZepp羽田公演にはMOS、saya（fromレルエ）、そしてダンサーのNeIROらが参加し、熱い場内を盛り上げた。

羽田公演では、予定外のダブル・アンコールが実現し、初MV曲「飼いならされたいの」を披露、全19曲が演奏された。MCでは＜爆裂!!ギガントスイングツアー＞最終4公演が発表され、トータル13か月にも及んだロングツアーの最終公演は、第2の故郷とメンバーが語る大阪の梅田クラブクアトロでの公演での2デイズとなるという。

なお、ヴォーカルのアサガオがテレビ朝日「リコメンド」という番組に大渕野々花とメインMCとして起用され、9月27日（金）24時30分に放送される。また番組に関連したライブも11月6日（木）にEXシアター六本木にて行われる。

＜爆裂!!ギガントスイングツアー番外編 超重ギガギグ＞

Zepp Hanedaセットリスト

1.DESIRE-情熱-

2.ブラックキャット・スウィング

3.エバビバ

4.どうにも止まらない

MC

5.YMCA

6.愛・エキゾチック

7.春色

8.この旅が終わる頃には

DGC

9 炎のファイター

10.かもめが翔んだ日

11.ME ME ME〜女々しい女じゃいられない〜

12.オニサンコチラ

MC

13.LOVEマシーン

14.ダイナミック琉球

15.セクシー☆ダイナマイト

15.シーヤ!!!

En1.ダンシングヒーロー

En2.一夜一夜に人見頃

＜リコメンズジャンクション＞

11月6日（木）

出演 デラックス×デラックス / チョーキューメイ /NEK！ / ロイヤルギャル

オフィシャルサイト https://ex-entertainment.co.jp/events/0012/index.html

開場 17：00 開演 18：00

＜デラックスｘデラックス 爆裂！！ ギガントスイングツアー（新規公演）＞