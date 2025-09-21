ロックバンド「ONE OK ROCK」のTaka（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。ギタリストのToru（36）とともに韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」との集合写真を公開し、注目を集めている。

「Twiceのみんなと！」とつづり、ToruとともにTWICEメンバー9人との集合写真を披露。「東京ドームお邪魔しましたー！」と続けた。

「皆さんは日本、アジアの誇りです。また一緒に仕事ができる日を楽しみにしてまーす」と締めくくった。TakaとToruは8月27日にリリースされたTWICEのアルバム「ENEMY」に収録された楽曲「Like 1」にプロデュースで参加している。

フォロワーからは「taka1番かわいい」「推しと推しすぎて本当にやばい」「ワンオクとTWICEのコラボ最高」「美女に囲まれてて愛おしい」などの声が寄せられた。

Takaは8月末のライブ中に左足を骨折。ギプス姿を見せていたが、、この日は右足にスニーカー、左足はサンダルを履いており、「ギブス外れてる」「元気そうでよかった」「元気そうな顔が見れて安心しました」など安堵（あんど）の声も多くあった。