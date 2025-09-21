SEが響くと同時に巻き起こる拍手と歓声。＜山人音楽祭 2025＞の2日目、赤城ステージのトップを任されたのはバックドロップシンデレラだ。

登場した直後、「バズらせない天才」からライブに突入すると、景気のいいバックドロップシンデレラの音と曲は寝ぼけ頭も叩き起こし、あっという間にライブのクライマックスを迎えたような様相。

でんでけあゆみ（Vo）は、早くもフロアに突っ込んだ思えば、そのままクラウドサーフ、さらにウンザウンザな民に身体を支えられて立ち上がって歌う。そのハイテンションなイカれっぷりは、火に油を注ぐばかりだ。かれこれ結成から20年というのに、彼の無邪気さは全く失われていない。そしてまたバックドロップシンデレラの放ってくる曲や音楽は、心を純粋にさせ、身体を解放してもくれる。「踊れ！」の一言で、両手を重ねてひれふすようにウンザウンザと郡馬で踊る民衆たちだ。

今回で＜山人音楽祭＞に3回目の出演となったバックドロップシンデレラ。去年は榛名ステージのトリを任せられ、今年は赤城ステージの一発目。これについて豊島“ペリー来航”渉（G, Vo）は「G-FREAK FACTORYに信頼され過ぎてるから選ばれたのに間違いない。伝説を作りたい！」と宣言。

でんでけあゆみは落ち込んだときにG-FREAK FACTORYの「らしくあれと」に救われ、だから今ここに帰ってこられた、と打ち明ける。そして「音楽は世界を変えるとかじゃなく、音楽は人を変えるんです。だからこの音楽を、音楽好きのあなたたちと思い切り踊りたい！」と声を張り上げた。

二人の言葉の後には、もちろんライブ序盤を遥かに超える熱量と興奮とウンザウンザが会場全体にハジけていった。ステージでは、バスドラムの上に立って誇らしげにG-FREAK FACTORYのタオルを掲げるでんでけあゆみの姿もあった。

◆ ◆ ◆

──ステージ直後に言葉も掛けさせていただきましたが、去年、榛名ステージでトリを務めたときに強烈なライブを繰り広げたバックドロップシンデレラでした。今日の赤城ステージ一発目では、あのときの続きが炸裂。そう感じたんですよ。

豊島“ペリー来航”渉（G, Vo）：昨年の榛名ステージも、すごい熱気を感じたんです。赤城ステージでG-FREAK FACTORYが始まる前の時間帯だったので、人が来るような時間なのかな、と最初は思っていたんです。ところがすごく集まってくれて、テンションも凄くて。＜山人音楽祭＞と僕らとの親和性じゃないですけど、グルーヴ感みたいなものがあって。今日の赤城ステージに関しては、本当に“昨年の続き”と言っていただいた言葉がピタッとはまる感覚があって。

鬼ヶ島一徳（Dr, Cho）：そう、ド頭からね。今年もすごい嬉しかったですね。俺らも気持ち良くステージやらせてもらいました。

アサヒキャナコ（B, Cho）：あんなにも多くのお客さんが観てくれると思ってなくて。まず最初、それにビックリしました（笑）。

──SEが流れた瞬間、集まったみんなはラジオ体操ばりにウンザウンザ踊り出してましたから。

豊島：あれはもしかしたらラジオ体操なのかもしれないです（笑）。

アサヒキャナコ：準備運動で（笑）。

──ライブ中のMCでは、豊島さんの「G-FREAK FACTORYに信頼され過ぎている」という言葉もあったし、でんでけあゆみさんが落ち込んだときにG-FREAK FACTORYの茂木さんにLINEした話もありました。

でんでけあゆみ：そうですね。落ち込んだとき、G-FREAK FACTORYの「らしくあれと」を何度も何度も聴いて。茂木さんにLINEもしました。元気になりました、ありがとうございますって。感謝、感謝で。

──共感する拍手も起こりましたね。

豊島：G-FREAK FACTORYの曲が凄いなってことですよ。

──みんな、似たような経験をしたのかもしれないですよ。あと共感ということでもないんですが、バックドロップシンデレラは池袋を本拠地に活動し始めたバンドで、東京ではあるものの、ひとつのローカルバンドかもしれない。

豊島：実際に“ローカルバンド”って茂木さんにも言ってもらえたんです。そこで気づきがあったんです。そうか、俺たちって池袋のローカルバンドなんだって。それまでは無責任に池袋のバンドとか自分たちでも言ってた感じだったんですけど、G-FREAK FACTORYの茂木さんから“ローカルバンド”と言われると、その呼び方に重みも感じたんです。これからはちゃんとしなくては、というふうに。最強のローカルバンドと言っているG-FREAK FACTORYに、自分たちもローカルバンドと見てもらえたんですからね。

──そんな茂木さんは、今日のメンツに関して“濃すぎるな”ということを楽屋裏で言ってたんですよ。

豊島：今日の榛名ステージも、一発目からめちゃくちゃ濃かったですから（笑）。G-FREAK FACTORYのアンテナに引っかかるような存在感というか、強い気持ちを持っているバンドを、各ジャンルから引っ張ってきたみたいな感じがあります。

鬼ヶ島：年齢とかも関係なく。だからやっぱ凄いなという。

──そしてG-FREAK FACTORYから信頼され過ぎているのがバックドロップシンデレラであるという。

豊島：いや、それは僕らが勝手に言ってるだけです（笑）。

──これから＜山人音楽祭＞はどうなっていってほしいですか？

アサヒキャナコ：まず、続いてほしいですね。すごく大変なことだと思うんです。これまでに10年やってきて、さらに、というのは。

豊島：2週連続で、合計4日間やってほしいなって（笑）。

でんでけあゆみ：そしたら4日間で2回出ます（笑）。榛名ステージと赤城ステージに。

豊島：あとバンドマン主宰のフェスって最高ですね。想いとコンセプトなどを来てくれるお客さんも共有しているから、すごく伝わりやすい。主催者の想いが伝わることって、普通は難しいことなんですけど、バンドマン主宰のフェスはストレートに伝わる。最初から意思の疎通ができている感じがあります。うまくハマったとき、すごいパワーが生まれると思います。

──バックドロップシンデレラは、来年で結成20周年です。それだけ続けるのもパワーがいるし、素晴らしいことですよ。記念すべき20周年に向けていろいろ考えていますか？

豊島：来年が20周年ということで、12月11日に川崎CLUB CITTA’ から20周年イベントをスタートさせます。1年掛けて展開する感じです。それからG-FREAK FACTORYに負けないローカルなロックフェスとして＜ブクロック！フェスティバル2026＞を、2026年1〜2月に掛けて東名阪でやらせてもらいます。東京は2月8日にZepp Hanedaです。是非、ライブをチェックしに来てください。

取材・文◎長谷川幸信

写真◎淵上裕太

ライブ写真◎HayachiN

■G-FREAK FACTORY主宰＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞

9月20日(土) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋

9月21日(日) 群馬・日本トーターグリーンドーム前橋

〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1

open9:30 / start11:00 / 終演20:00※予定 ▼9/20(土)出演者

Age Factory / ENTH / かりゆし58 / 氣志團 / KOTORI / G-FREAK FACTORY / SHANK / 上州弾語組合 / SKA FREAKS / 高木ブー / DJダイノジ(大谷) / 10-FEET / TOTALFAT / 花冷え。 / HAWAIIAN6 / The BONEZ / locofrank / ROTTENGRAFFTY（※五十音順）

“能登半島応援企画 MAKE A PROMISE TO NOTO (Tokyo Tanaka×バカビリー×高橋ちえ)”

▼9/21(日)出演者

片平里菜 / G-FREAK FACTORY / J-REXXX BAND / JUN SKY WALKER(S) / 上州弾語組合 / 四星球 / 竹原ピストル / NakamuraEmi / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / Hump Back / BANYAROZ / 04 Limited Sazabys / FOMARE / BRAHMAN / HEY-SMITH / 山嵐 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS（※五十音順） 『山人MCバトル×戦極MCバトル』※開催は9/21(日)

Armadillo / bendy / DOTAMA / FCザイロス / GOMESS / KOOPA / 溝上たんぼ / NAIKA MC / 歩歩 / risano / Sitissy luvit

DJ：R da Masta

司会：K.I.G 『上州弾語組合』

9/20(土) 清水 明夫 / KIE Anderson / garb / １６号。 / 横山 ナオ / 上原梅弦

9/21(日) 高平 悠 / 山口 貴大 / 茂木 拳 / 鹿山 音楽 / ジュンペイ / 藤井 トモカズ ▼チケット

・各1日券 9,500円(税込)

・2日券 18,000円(税込)

・駐車場付 1日券（9/20）※SOLD OUT

・駐車場付 1日券（9/21）※SOLD OUT

・駐車場付 2日券 ※SOLD OUT

（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社

企画・制作：DISK GARAGE／BADASS