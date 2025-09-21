大規模ワンマンライブを成功させるなど注目のバンド、MY FIRST STORYのHiroさんが、日本テレビ系で27日午後11時から放送予定の『アナザースカイ』に出演。妻でMCの山本舞香さん（27）と夫婦初共演し、音楽と家族について自身の心の内を明かしました。

今回、Hiroさんが訪れたのは、幼い頃から家族でも一人でも過ごした想い出の地で、日本最後の秘境のひとつとも呼ばれる沖縄・西表島。知り合いのペンションを訪ね、大海原に繰り出し、海釣りに挑みます。

また、鍾乳洞の洞窟やマングローブ林を探検し、神秘的なピナイサーラの滝を訪れるなど、西表島の大自然を満喫したHiroさん。お世話になった人たちと陽気にバーベキューも。父の森進一さん、母の森昌子さん、兄のONE OK ROCK・Takaさんなど、音楽一家に生まれたHiroさんが、音楽と家族について赤裸々に明かします。

そして、スタジオでは2024年10月に結婚を発表した妻でMCの山本舞香さんと、夫婦初共演が実現。2人の意外な結婚の決め手、プロポーズ秘話、森一家との関係性など、貴重な夫婦話を語ります。

さらに、今回で番組を卒業することが発表された山本さん。１年間、数々のゲストを迎え、様々なアナザースカイを見て感じた率直な想いを語ります。

『Google Pixel presents ANOTHER SKY』は、27 日午後11時から放送予定です。