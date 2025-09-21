◆男子プロゴルフツアー ＡＮＡオープン 最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）

金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が１年ぶりのツアー通算８勝目を飾った。通算１７アンダーで並んだ石川遼（カシオ）とのプレーオフを２ホール目で制し、優勝賞金２０００万円を獲得した。

強風が吹き荒れる中、トップと２打差２位で出た金谷は２ダブルボギーをたたきながら、４連続を含む７バーディーを奪い、６９をマーク。６８で回った石川と通算１７アンダーの首位で並び、１８番で行われたＰＯ２ホール目を制した。昨年１０月のＡＣＮ選手権以来となる８勝目を果たした。

２７歳の金谷は昨年に２勝を挙げ、自身初の賞金王に輝いた。今季は米ツアーに本格参戦。１６試合で予選落ちするなど振るわなかったが、国内ツアー出場２戦目で優勝をつかんだ。

◆金谷 拓実（かなや・たくみ）１９９８年５月２３日、広島・呉市生まれ。２７歳。５歳でゴルフを始め、広島国際学院高２年時に日本アマ選手権で１７歳５１日の大会最年少Ｖ。東北福祉大で１８年アジア太平洋アマ選手権優勝。１９年の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズでツアー４人目のアマＶを達成。２０年にプロ転向し、同年１１月のダンロップフェニックスでプロ初Ｖ。今季から米ツアーに本格参戦。通算８勝。１７２センチ、７５キロ。家族は両親と兄。