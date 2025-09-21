◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日―巨人（２１日・バンテリンドーム）

巨人の田中将大投手が、日米通算２００勝をかけて、中日・大野雄大投手との同学年対決で先発したが、達成はならなかった。

巨人が初回に２点を先制したが、田中将は移籍後９試合目で初の１試合２被弾で中日に逆転され、５回１／３で降板。３度目の挑戦となった２００勝はまたもお預けとなった。

初回に岡本和真内野手の適時二塁打で２点の援護をもらった田中将は直後の１回２死で、３番・上林誠知外野手に右翼スタンドへの１６号ソロ本塁打。１点を返された。

２回には、先頭の福永裕基内野手に四球。ロドリゲス内野手の三ゴロで走者が入れ替わった１死一塁から、ドラフト４位ルーキーの８番・石伊雄太捕手に左翼スタンドへ逆転の３号２ラン本塁打を打たれ、３点目を失った。田中将は移籍後９試合目で初の１試合２被弾。

田中将は３、４、５回は３者凡退で無失点に抑えたが６回につかまった。

１死から、１回にソロ本塁打を許した上林誠知外野手に右前打。細川成也外野手には中堅のフェンス直撃の三塁打を打たれ、上林が生還した。ここで、阿部慎之助監督がマウンドに向かい、田中将は降板となった。

１死三塁で２番手でドラフト５位ルーキーの宮原駿介投手が登板。ボスラー外野手に中犠飛を許し、５点目を奪われ、リードを３点に広げられた。

田中将は６回途中、５安打５失点、８１球でマウンドを降りた。