東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会で20日に行われた男子20キロ競歩で、優勝したカイオ・ボンフィム（ブラジル）がレース途中に結婚指輪を落として紛失。大きな話題になったが、一夜明けた21日、指輪を拾ったという情報がブラジル代表に寄せられたという。THE ANSWERの取材によると、早ければ今夜にも拾得された指輪が本人の元に届けられ、実物か確認される。

大きな話題となった結婚指輪騒動がついに決着か。

この日、コースで指輪を拾ったという有力な拾得情報があり、宿舎に届けられることに。ただし、ボンフィムは今夜帰国するため、実物か本人の確認が取れれば、スタッフがブラジルに持ち帰る予定だった。

しかし、THE ANSWERがさらにチーム広報に確認したところ、指輪は21日午後6時頃に宿舎に到着する見込み。帰国のためにホテルを発つ前に本人の手元に届き、実物か確認できる可能性があるという。

金メダルを獲得したレースでは3キロ付近で紛失に気づいた。国立競技場をスタートし、明治神宮外苑のイチョウ並木などを巡る1周1キロの周回コースを18周するレース。そのどこかで落としたとみられる。沿道には多くのファンが詰めかけており、レース後の取材では「助けてください」と観戦していたファンらに捜索の協力を呼びかけた。

夜に行われた表彰式に出席したボンフィム。しかし、表彰台で首に提げた金メダルをかむポーズをした左手の薬指に指輪はなし。「まだ戻ってきてないんだ。助けが必要だよ」と明かした。21日夜に帰国予定で「それまでに何とか見つかってほしい」と祈るように話していた。



