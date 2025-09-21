女性お笑いコンビ・TEAM BANANAが20日をもって解散した。2人はこの日、都内で行われたトークライブ「TEAM BANANAの『実家』」に出演。最後のライブを終えた後、山田愛実（37）と藤本友美（37）はそれぞれ自身のXに思いをつづった。



山田は21日に「最後のライブ来てくれてた人も、来れなかった人も、全ての関わってくれた人に感謝しています。 楽しいことばかりではなかったけれど、やっぱり楽しいことが圧倒的に多い18年で、私はとても幸せ者です。本当にありがとうございました！」と投稿。藤本は20日深夜に「今まで応援してくれた方、支えてくれた方、関わってくれた全ての方、ほんとにほんとにありがとうございました！！」とファンや関係者などに感謝をつづった。



2023年2月から山田が休養に入り、同年8月にコンビとしての活動休止を発表。今年3月に山田が復帰し、約2年ぶりに活動を再開させたばかりだったが、それからわずか半年後に約20年のコンビ活動に終止符を打った。



解散の発表は19日にそれぞれのXを通じて行われ、山田は「休養前からコンビでのやりたい仕事の違いや体調不良等で解散の話が出ていたのですが、休養明けも解決することはなく今回解散という運びとなりました」と説明。藤本は「解散することになりました！こんなに応援して支えてくれてたのに、こんな急な発表になってしまって本当にごめんなさい！本当に今までありがとうございました！」と謝罪していた。



同コンビは2006年、高校生お笑いNo.1を決める「M-1甲子園」で優勝。「女芸人No.1決定戦 THE W」では20～22年まで3年連続で決勝に進出するなど活躍した。また、藤本は昨年12月、芸人仲間のキンボシ・有宗先生（41）との結婚を発表。山田は今年6月、ジェラードン・かみちぃ（38）との結婚を公表した。



（よろず～ニュース編集部）